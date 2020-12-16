Дуглас Сантос назвал игроков «Зенита», с которыми отправился бы на необитаемый остров

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал трёх игроков «Зенита», с которыми отправился бы на необитаемый остров.



«Малком, Барриос, Вендел», — сказал Сантос в интервью для пресс-службы «Зенита».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, когда он перешёл из «Гамбурга» за € 12,5 млн. В этом сезоне защитник провёл 23 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач.



«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 16 декабря, сине-бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Встреча 19-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.