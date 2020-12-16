«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 16 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».



«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка.

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