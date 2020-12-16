Агент Шкурина: нам сказали, что, если Илья не приедет в сборную, его заберут в армию

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал ситуацию с отказом форварда выступать за Беларусь. Ранее стало известно, что Белорусская федерация футбола подала жалобу на игрока в УЕФА.



«Я прочитал слова Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации как один из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодёжной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует Исаева «Белсат».



Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В этом сезоне нападающий провёл девять матчей и забил три гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 700 тыс.

Агент: ЦСКА разумно занял позицию Шкурина в ситуации с отказом выступать за Беларусь