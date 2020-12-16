«Ротор» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 16 декабря, состоится матч «Ротор» — «Арсенал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Роман Сафьян. Отвечать за VAR будет Сергей Иванов, ему поможет Константин Шаламберидзе. Инспектор матча — Александр Гончар.



«Ротор», набрав 11 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (14) — 13-й.

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