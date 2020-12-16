«Сочи» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 16 декабря, состоится матч «Сочи» — «Динамо». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Владимир Миневич. Резервный рефери — Анатолий Жабченко. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Дмитрий Чельцов. Инспектор матча — Сергей Лапочкин.



«Сочи», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» располагается строчкой выше, опережая сегодняшнего соперника по дополнительным показателям.

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