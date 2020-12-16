Михаил Боярский – о матче «Зенит» – «Спартак»: победа – путёвка к чемпионству

Актёр театра и кино Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».
«Зенит» не проиграет. Конечно, победа – лучший исход, есть все шансы. Это необходимо и Семаку, и ребята после «Динамо» настроены по-боевому. Выигрыш – путёвка к чемпионским титулам. Сегодня надо очень постараться. Тем более игра со «Спартаком» принципиальная. Кокорин не приедет, у нас же в порядке Азмун, Дзюба.
«Зенит» играет дома, а дома и стены помогают. Но безответственно нельзя относиться к матчу, «Спартак» – замечательная команда, они будут играть на победу. Но у нас есть шансы защитить свой город и выиграть в этом году чемпионские титулы. Если обойдём «Спартак» на шесть очков, будет хороший задел по очкам», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 16 декабря, сине-бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Встреча 19-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
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