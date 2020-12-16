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Апелляционный комитет РФС оставил дисквалификацию главного тренера «Сочи» Федотова в силе

Апелляционный комитет РФС оставил дисквалификацию главного тренера «Сочи» Федотова в силе
Футбол / РПЛ 0

Апелляционный комитет РФС оставил дисквалификацию главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в силе, сообщается на официальном сайте организации. Специалист пропустит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Сергею Терехову, и гости остались в меньшинстве. В перерыве главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказал недовольство арбитру, за что был удалён.

Сегодня, 16 декабря, Сочи примет московское «Динамо». Старт встречи – в 18:00 мск.

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