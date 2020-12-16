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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:55 Мск
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Боец MMA Малыхин: матч с «Зенитом» станет для «Спартака» показательным. Думаю, будет ничья

Боец MMA Малыхин: матч с «Зенитом» станет для «Спартака» показательным. Думаю, будет ничья
Футбол / РПЛ 0

Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

«Матч с «Зенитом» будет показательным. Очень жду его. Интересно, как ребята настроятся: как на войну или будет как в игре с «Сочи» (0:1). Выиграть у «Зенита» в гостях будет сложно. Думаю, будет волевая ничья — 2:2. Забьём первыми, потом пропустим два, а в концовке сравняем», — цитирует Малыхина RT.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 16 декабря, сине-бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Встреча 19-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

Михаил Боярский – о матче «Зенит» – «Спартак»: победа – путёвка к чемпионству
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