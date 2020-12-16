Червиченко: «Спартак» должен выйти на «Зенит» без Тедеско, но все реагируют на их истерики

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о переносе вынесения наказания главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Вывеска сегодня интересная, но всё льготно для «Спартака». По идее, «Спартак» сегодня должен был выйти на матч без Тедеско, но все опять реагируют на их истерики. Ну да, поистерили в очередной раз, сказали, что дисквалификация – составная часть заговора. В итоге заседание отодвинули на окончание первой части чемпионата. С другой стороны, можно подумать, другие не видели, что Тедеско там вытворял и как он себя вёл. Рассказы про глупую экспертизу, которую куда-то отправили, и получение ответа по поводу ксенофобии и национализма – бред собачий. Всем понятно, что, если даже принять версию Тедеско, хотя там нет ничего, кроме его слов про коррупцию, там точно не идёт речи о ксенофобии, национализме и расизме.
Очередная плюшка от «Спартака», но если они научились использовать любой повод и поднимать вселенский шум и извлекать выгоду – молодцы. Мы можем вспомнить судейский скандал в начале чемпионата, потом приплыли очки на ровном месте, ребята по типу Сухого, Безбородова и Левникова постарались. Тема с судейством себя изжила, судить стали как всех, нужно пробовать теперь другое», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
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