Славен Билич уволен из «Вест Бромвича» после ничьей с «Манчестер Сити»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Славена Билича.



Вместе с хорватским специалистом команду покинули трое его помощников. Отмечается, что в клубе не намерены комментировать увольнение в ближайшее время.



«Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении «дроздов».



Накануне, 15 декабря, «Вест Бромвич» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (1:1). В настоящее время команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице первенства с 7 очками в активе.



Билич возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»: