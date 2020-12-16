Славен Билич уволен из «Вест Бромвича» после ничьей с «Манчестер Сити»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Славена Билича.
Вместе с хорватским специалистом команду покинули трое его помощников. Отмечается, что в клубе не намерены комментировать увольнение в ближайшее время.
«Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении «дроздов».
Накануне, 15 декабря, «Вест Бромвич» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (1:1). В настоящее время команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице первенства с 7 очками в активе.
Билич возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»:
- 16 декабря 2020
-
15:45
-
15:31
-
15:24
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
13:54
-
13:18
-
13:12
-
12:44
-
12:29
-
12:03
-
11:50
-
11:32
-
11:21
-
11:13
-
11:04
-
10:44
-
10:41
-
10:17
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
08:30
-
07:08
-
06:42
-
05:50
-
05:27