Червиченко: я бы Тедеско надавал по ушам. Он думает, что попал в банановую республику?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Российский футбольный союз на фоне расследования скандала с участием главного тренера команды Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые проиграли «Сочи» (0:1).



«Считаю, что у РФС нет яиц и решимости делать то, что они должны делать. Помимо жёсткого решения, теперь немецкие помойки по типу Bild начинают рассуждать о ксенофобии и расизме в нашем футболе. За такое я бы Тедеско надавал по ушам и накинул пяток игр. Мы не знаем, какие интервью он им даёт, мы получаем уже готовый результат. У нас тоже тут некоторые преподают эту тему по-разному, кто-то берёт версию Тедеско как незыблемую, а Бородина не упоминают вообще. А то, что эти версии расходятся, как в море корабли, никого не смущает.



Если Тедеско приехал к нам на заработки, он должен себя вести сдержанно и не позволять себе те вещи, которые он не позволял себе в Германии. Почему он там себя так не вёл? Он думает, что попал в банановую республику? Ну так надо ему эти иллюзии развеять, указать на место и объяснить, как себя вести. РФС должен быть жёстким, а все эти стенания вокруг заговора пресечь и указать «Спартаку», что, если они всегда будут поджигать чемпионат своими истериками и скандалами, получат меры. Прописаны они в регламенте – по нему. Если нет, значит, собраться на заседание и прекратить. Те скандалы, которые раздувает «Спартак», превосходят скандалы со всеми другими командами вместе взятыми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Червиченко: «Спартак» должен выйти на «Зенит» без Тедеско, но все реагируют на их истерики