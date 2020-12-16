Ковач: «Монако» не хватает Головина, но мы не хотим рисковать его здоровьем и готовы ждать

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал процесс восстановления полузащитника Александра Головина.
«Нашей команде не хватает Александра. Нам бы очень хотелось иметь возможность рассчитывать на столь сильного футболиста в своём составе. Я повторюсь, надеюсь, что он вернётся как можно скорее. Сложно назвать конкретную дату. Я разговариваю с медицинским штабом, который мне сообщает, что его возвращение следует ещё немного отложить, если мы не хотим рисковать его здоровьем и желаем, чтобы он был на максимуме своей формы. Мы считаем, что показатель в 99% от его возможностей — это недостаточно, и если нужно будет подождать неделю, две или три, то мы это сделаем. Он нам нужен на весь остаток сезона, а не только в трёх матчах, которые нас ожидают», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
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