Для болельщиков «Уфы» сделали бесплатным вход на матч с «Краснодаром»

По взаимной договорённости с «Краснодаром» билеты на гостевой сектор для болельщиков «Уфы» будут бесплатные. Об этом сообщили представители гостей в своём «твиттере».



Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Уфа» состоится завтра, 17 декабря. Старт встречи – в 18:00 мск В последнем туре «быки» в домашнем матче выиграли у «Локомотива» (5:0) и поднялись на девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Уфа» на выезде уступила «Ротору» (0:1) и осталась на 14-м (13). В тройку лидеров турнира входят санкт-петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).



Напомним, 19-й тур станет заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

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