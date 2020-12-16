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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:55 Мск
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Петржела: мне не нравится Тедеско. Он постоянно плачет, за его поведение стыдно

Петржела: мне не нравится Тедеско. Он постоянно плачет, за его поведение стыдно
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к наставнику «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча команд в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести — это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка.

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