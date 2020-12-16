«Сочи» — «Динамо»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.



Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Руденко.



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.



Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

«Сочи», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» располагается строчкой выше, опережая сегодняшнего соперника по дополнительным показателям.