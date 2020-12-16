Эден Азар начал тренировки в общей группе «Реала»

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар находится на финальной стадии восстановления после очередной травмы. Как сообщает Marca, футболист уже начал тренировки в общей группе команды.



По информации издания, Эден может попасть в заявку «сливочных» на матч 14-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».



Напомним, Азар получил повреждение в матче 11-го тура с «Алавесом» (1:2). Позже у форварда была диагностирована мышечная травма бедра.



В текущем сезоне Азар провёл 6 матчей в составе «Реала» (5 — в основном составе). В его активе 2 гола. Большую часть матчей команды он пропустил из-за различных повреждений.

Ранее стало известно, что мадридский клуб готов включить Азара в сделку с «ПСЖ» по Килиану Мбаппе.