Веденеев: матч «Зенита» и «Спартака» будет неполноценным

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из Санкт-Петербурга сыграет со столичным «Спартаком».
«Матч будет неполноценный — будут пустые трибуны. Что касается общего фона, «Зенит» сыграл последние матчи хорошо, а «Спартак» плохо. Предсказать в данной ситуации, как сложится игра и как будет у команд с настроем, невозможно. Но сегодня играют две лучших команды чемпионата, и я надеюсь, что все основные игроки будут здоровы, чтобы показать яркую игру.
Если говорить о судействе, оно вмешивается в каждой игре. Наш чемпионат только привыкает к VAR, и нужно немного времени, чтобы судьи научились с ним работать», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 декабря 2020
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