Ибрагимович должен вернуться в состав «Милана» к матчу с «Сассуоло»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович должен принять участие в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло», который состоится 20 декабря. Об этом сообщает Football Italia.
Как стало известно ранее, сегодняшний матч Серии А с «Дженоа» Златан пропустит, даже невзирая на то, что практически восстановился от травмы. Помимо него «Милану» не сможет помочь защитник Симон Кьер.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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