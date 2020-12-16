Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.
По информации источника, в услугах хорватского хавбека заинтересована «Аталанта». Сообщается, что клуб из Бергамо может попытаться приобрести Влашича, если форвард Алехандро Гомес покинет команду в зимнее трансферное окно. Напомним, контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды в 2018 году. Через сезон хорватский футболист заключил полноценный контракт с «армейцами». В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 21 матче, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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