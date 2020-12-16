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Пьерлуиджи Коллина признан лучшим арбитром в истории футбола

Пьерлуиджи Коллина признан лучшим арбитром в истории футбола
Футбол 0

Итальянец Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным судьёй в истории всех времён по версии авторитетного французского издания France Football. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

«Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, — это он. С самого его дебюта в 1977 году и до завершения карьеры в 2005 году Коллина писал историю футбола», — пишет France Football.

Пьерлуиджи Коллина работал на финалах чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов сезона-1998/1999. С 1998 по 2003 год он шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В январе 2016 года итальянец был назначен главой судейского корпуса ФИФА, где и работает по сегодняшний день.

Второе место в списке лучших судей занял англичанин Кен Астон, третье — француз Мишель Вотро.

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