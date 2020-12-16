Пьерлуиджи Коллина признан лучшим арбитром в истории футбола

Итальянец Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным судьёй в истории всех времён по версии авторитетного французского издания France Football. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
«Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, — это он. С самого его дебюта в 1977 году и до завершения карьеры в 2005 году Коллина писал историю футбола», — пишет France Football.
Пьерлуиджи Коллина работал на финалах чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов сезона-1998/1999. С 1998 по 2003 год он шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В январе 2016 года итальянец был назначен главой судейского корпуса ФИФА, где и работает по сегодняшний день.
Второе место в списке лучших судей занял англичанин Кен Астон, третье — француз Мишель Вотро.
- 16 декабря 2020
-
18:56
-
18:50
-
18:42
-
18:33
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:24
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
13:54
-
13:18