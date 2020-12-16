Международный совет футбольных ассоциаций продлил срок действия правила пяти замен
Руководство Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) объявило о продлении срока действия правила пяти замен, сообщается на официальном сайте организации.
Правило пяти замен во всех внутренних турнирах будет действовать до конца 2021 года, а на международных матчах — до 31 июля 2022 года. Также на заседании руководства IFAB было принято решение о начале тестирования дополнительных замен в случае подозрения на сотрясение мозга у игроков. Тестирование стартует в январе 2021 года.
Напомним, правило пяти замен было введено в мае текущего года, чтобы помочь клубам справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Позже было принято решение о сохранении действия правила до конца сезона-2020/2021.
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