Игнатьев: эмоциональный порыв Тедеско даёт возможность быть соучастником, своя фишка

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в преддверии матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» высказался о наставнике красно-белых Доменико Тедеско.
«Кому-то нравится такое поведение, кому-то — нет. Надо уметь выходить из-под этого давления. Думаю, футболистов это не очень волнует. Наверное, и тренерский штаб «Спартака» не очень зациклен на этих моментах. На сегодняшней игре это никак не отразится. Футболисты думают о том, как обыграть соперника. Не стоит зацикливать на этом внимание.
Возможно, поведение Тедеско — его вариант: одни тренеры очень эмоциональные, считают, что могут подгонять команду этим, другие думают, что влиять на игру никак не надо, а до футболистов во время матча не достучишься. Его эмоциональный порыв даёт возможность быть соучастником. Внутренний голос говорит: «Я тоже с вами!» У всех своя фишка, но важно, чтобы люди не выходили за грань.
Такое поведение тренеров — веяние времени. Я не приемлю этого, но мы живём в такую эпоху. Не представляю, чтобы Бесков, Лобановский, Маслов, Симонян вели себя так. Они были очень солидны, царственны. А поддержать футболиста эмоциональным поведением не получится. Все игроки сосредоточены на матче», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
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