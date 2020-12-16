Чалханоглу близок к подписанию нового контракта с «Миланом». Игрок не перейдёт в МЮ

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, с большой вероятностью, продолжит карьеру в итальянском клубе. Как сообщает Tuttosport, в ближайшие дни турецкий футболист подпишет с «россонери» новое соглашение.



Сообщалось, что по окончании срока действующего соглашения с «Миланом» (лето 2021 года. — Прим. «Чемпионата») Хакан перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.



Также сообщалось, что в услугах Чалханоглу заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус». Игрок выступает за «Милан» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.