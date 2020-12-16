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«Ротор» минимально обыграл «Арсенал», одержав вторую победу подряд в РПЛ

«Ротор» минимально обыграл «Арсенал», одержав вторую победу подряд в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

16 декабря состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Арсенал» Тула. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Единственный гол в матче забил с пенальти Фламарион Жовину Филью.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Арсенал».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду вошли ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Ротор» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) опустился на 14-е место в турнирной таблице — «Ротору» он уступает лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре, который состоится уже после зимней паузы в РПЛ, «Ротор» сыграет на выезде с «Тамбовом», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
16 декабря 2020, среда. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Жовину Филью – 81' (пен)
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