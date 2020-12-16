Джордан Пикфорд — в запасе «Эвертона» на матч 13-го тура АПЛ с «Лестером»

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Эвертона» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ндиди, Менди, Ундер, Мэддисон, Барнс, Варди.



Запасные: Уорд, Морган, Томас, Олбрайтон, Прает, Ихеаначо, Перес.



«Эвертон»: Ольсен, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Аллан, Дукуре, Айуоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.



Запасные: Пикфорд, Кенни, Бернард, Дэвис, Гомеш, Гордон, Тосун.



Подопечные Брендана Роджерса в 12 матчах набрали 24 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (20) — на 8-м месте.

Проморолик матча «Лестер Сити» — «Эвертон»