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Джордан Пикфорд — в запасе «Эвертона» на матч 13-го тура АПЛ с «Лестером»

Джордан Пикфорд — в запасе «Эвертона» на матч 13-го тура АПЛ с «Лестером»
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Эвертона» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ндиди, Менди, Ундер, Мэддисон, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Томас, Олбрайтон, Прает, Ихеаначо, Перес.

«Эвертон»: Ольсен, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Аллан, Дукуре, Айуоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Пикфорд, Кенни, Бернард, Дэвис, Гомеш, Гордон, Тосун.

Подопечные Брендана Роджерса в 12 матчах набрали 24 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (20) — на 8-м месте.

Проморолик матча «Лестер Сити» — «Эвертон»

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