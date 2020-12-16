Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Аталанты» на матч 12-го тура итальянской Серии А. Матч состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт эту встречу на скамейке запасных.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило, Маккенни, Артур, Бентанкур, Кьеза, Мората, Роналду.
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.
27 ноября было объявлено, что Миранчук заразился коронавирусом. Инфекция была выявлена у него по итогам прошедшего днём ранее тестирования. При этом за три дня до проверки 25-летний российский хавбек принял участие в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), выйдя на замену в концовке.
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