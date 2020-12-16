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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:55 Мск
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Тедеско: произошедшее в Сочи в прошлом. «Спартак» сфокусирован на матче с «Зенитом»

Тедеско: произошедшее в Сочи в прошлом. «Спартак» сфокусирован на матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Никто из членов тренерского штаба „Спартака“ не будет надевать видеорегистраторы. То, что произошло в Сочи, осталось в прошлом. Обидно, что мы трижды играли с „Сочи“ в этом году и ни разу не смогли их обыграть. Это хорошая команда, и я поздравляю её с победой. Но мы все сфокусированы на сегодняшнем матче.

Сегодняшний матч — не про какие-то ментальные аспекты. Встречаются команды, которые занимают два первых места. Мы абсолютно не думаем о вещах, которые происходят в наших головах. С „Зенитом“ всегда трудно играть, тем более в гостях, но мы приехали, чтобы сделать хороший результат», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

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