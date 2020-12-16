Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды к матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Каждый матч — это новая история, и абсолютно не важно, кто на каком месте. Будет интересная игра, много эмоций, единоборств. Матч принципиальный, интересный. А что будет в плане забитых мячей и результата, скоро узнаем.
Сейчас плюс шесть очков от соперников или минус три-четыре — это неважно. Важно то, кто окажется на первом месте в конце дистанции. Подъёмы и спады есть у любой команды. Конечно, хочется всегда побеждать, но сегодня мы об отрыве не думаем. Думаем только о том, как сегодня сыграть и что сделать для того, чтобы победить в этой игре. И мы хотим победить, и „Спартак“ тоже хочет. Посмотрим, кто окажется лучше.
Мы стараемся давать игрокам дозированное время на поле. Сегодня в стартовом составе выходят Дзюба и Азмун. Дриусси получил небольшое повреждение в последнем матче, пропустил какое-то время, но готов выйти. Шамкин получил сотрясение на тренировке. Остальные, кроме травмированных, готовы играть», — сообщил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 16 декабря 2020
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