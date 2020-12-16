«Зенит» — «Спартак»: Азмун открыл счёт
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 10-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечает за VAR Алексей Сухой, ему помогает Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.
«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский «Спартак» на 3 очка.
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