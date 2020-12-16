Иван Игнатьев: хотел бы играть в Европе, уровень там намного выше. Мне нравится АПЛ

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о желании играть в английской Премьер-лиге.



«Безусловно, хотел бы попробовать свои силы в Европе. Мне кажется, любой адекватный спортсмен понимает, что уровень там намного выше, и хочет уехать. Нужно заслужить право играть там. Но, как говорится, всему свое время.



Больше всего мне нравится АПЛ. Чтобы играть там, нужно быть реально терминатором. Там нужно быть физически готовым, играть на таких скоростях не каждый может.



К тому же многие видят, что уровень чемпионата России упал. Раньше у нас играли и Карвальо, и Вагнер. Тогда я вообще кайфовал от футбола, даже ночью просыпался и смотрел. В Красноярске почти все матчи начинались ночью», — сказал Игнатьев в интервью «Спорт-Экспрессу».



В нынешнем сезоне РПЛ Иван Игнатьев провёл 12 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

10 разочарований первого круга РПЛ. Здесь самый дорогой игрок и главный новичок лета Ни один топ-клуб чемпионата России не обошёлся без своего представителя в этом списке.