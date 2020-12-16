«Вест Бромвич» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера

«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.
«Дрозды» на своём официальном сайте представили 66-летнего англичанина в качестве рулевого команды. Контракт Эллардайса с «Вест Бромвичем» рассчитан на 18 месяцев. Завтра, 17 декабря, он проведёт первую тренировку со своей новой командой в рамках подготовки к матчу 14-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».
Ранее он тренировал «Болтон Уондерерс», «Вест Хэм Юнайтед», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».
Сэм Эллардайс на посту рулевого «дроздов» заменит Славена Билича, отправленного в отставку несколькими часами ранее. Билич возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Под его руководством команда вернулась в английскую Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.
- 16 декабря 2020
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