Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Бромвич» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера

«Вест Бромвич» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера
Футбол / Англия 0

«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.

«Дрозды» на своём официальном сайте представили 66-летнего англичанина в качестве рулевого команды. Контракт Эллардайса с «Вест Бромвичем» рассчитан на 18 месяцев. Завтра, 17 декабря, он проведёт первую тренировку со своей новой командой в рамках подготовки к матчу 14-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Ранее он тренировал «Болтон Уондерерс», «Вест Хэм Юнайтед», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».

Сэм Эллардайс на посту рулевого «дроздов» заменит Славена Билича, отправленного в отставку несколькими часами ранее. Билич возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Под его руководством команда вернулась в английскую Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.

Славен Билич уволен из «Вест Бромвича» после ничьей с «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020