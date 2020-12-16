Зобнин: в моменте с пропущенным голом «Спартак» упустил игрока. Надеюсь, игра изменится
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ходе встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». К перерыву счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».
«У «Зенита» хорошие футболисты, в атаке все техничные. Так получилось, что они за счёт индивидуального мастерства выводили партнёров на ударные позиции. Что касается пропущенного гола, то мы упустили игрока. Мяч пошёл в опорную зону, и там не оказалось нашего футболиста.
Надеюсь, во втором тайме игра изменится. Мы должны больше контролировать мяч, не терять его в простых ситуациях, создавать какие-то моменты. Надеюсь, после перерыва сыграем лучше», — сказал Зобнин в эфире телеканала Матч ТВ.
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