Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена»
Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где в эти минут проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», сообщает Fanat1k на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, что в первом тайме встречи между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошла стычка. Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.
Встреча «Зенита» со «Спартаком» в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 55-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:44
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам