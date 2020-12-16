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Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена»

Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена»
Футбол / РПЛ 0

Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где в эти минут проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», сообщает Fanat1k на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что в первом тайме встречи между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошла стычка. Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 55-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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