Около 100 болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где в эти минут проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», сообщает Fanat1k на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что в первом тайме встречи между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошла стычка. Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 55-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.