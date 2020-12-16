«Ротор» — о второй победе в РПЛ подряд: ещё 15 очков до еврокубков
Пресс-служба «Ротора» отреагировала на победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0). Единственный мяч волгоградцы забили с пенальти в конце игры.
«+3, ещё 15 до еврокубков», — так подписано командное фото из раздевалки, опубликованное в официальном «твиттере» «Ротора».
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Арсенал»
«Ротор» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) опустился на 14-е место в турнирной таблице. «Ротору» он уступает лишь по дополнительным показателям.
В следующем туре, который состоится уже после зимней паузы в РПЛ, «Ротор» сыграет на выезде с «Тамбовом», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи».
«Ротор» минимально обыграл «Арсенал», одержав вторую победу подряд в РПЛ
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