Шварц — об удалении Евгеньева: не могу сказать, что красная карточка была несправедливой

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).



«Очень расстроен тем, что мы уступили. Хорошо вступили в игру, создавали моменты и даже забили гол, который отменили из-за офсайда. Не знаю, был ли там офсайд или нет, не видел эпизода. Во второй половине пропустили гол, а затем красная карточка была… Разочарованы результатом. Очень сложно было перевернуть ход противостояния, нам не хватало энергии, ведь нас было на одного футболиста меньше.

Что касается удаления Евгеньева, то не могу сказать, что красная карточка была несправедливой. Нам нужно прибавлять в нашем отношении к тому, как доигрывать такие сложные матчи в плане характера и энергии. Если говорить о последних двух матчах, то мы действовали неплохо, хотя итоговый результат вы знаете», — приводит слова Шварца сайт телеканала Матч ТВ.