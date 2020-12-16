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«Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче чемпионата России

«Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд в счёте. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
16 декабря 2020, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Азмун – 8'   1:1 Ловрен – 22' (автогол)   2:1 Ракицкий – 73'   3:1 Дзюба – 90+3'
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