«Лидс» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс уже в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Лидс». Как сообщает The Telegraph, речь идёт о полугодичной аренде представителя Уэльса.
Стоит отметить, что Джеймс мог отправиться в аренду в «Лидс» ещё летом 2020 года, однако тогда клубы не сумели договориться о деталях сделки. Ранее сообщалось также об интересе к Джеймсу со стороны «Эвертона».
В текущем сезоне 23-летний Джеймс провёл в футболке «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. До перехода в манкунианский гранд он выступал за «Суонси Сити».
Ранее стало известно, что хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу близок к продлению контракта с итальянским клубом. Турецкого футболиста называли следующим потенциальным приобретением «МЮ».
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