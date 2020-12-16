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«Лидс» разгромил «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ

«Лидс» разгромил «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Гости открыли счёт на 26-й минуте — нападающий Каллум Уилсон головой скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Джеффри Хендрик беспрепятственно расстрелял ворота «Лидса».

Видео первого гола в матче

Ещё до перерыва хозяева сумели отыграться. На 35-й минуте нападающий «павлинов» Патрик Бэмфорд успел первым к мячу, отскочившему от перекладины, и из вратарской беспрепятственно поразил ворота «Ньюкасла».

Видео очередного гола Бэмфорда в АПЛ-2020/2021

На 61-й минуте хозяева усилиями испанского нападающего Родриго Морено вышли вперёд.

Видео третьего гола в матче

Через четыре минуты гости восстановили равновесие — после розыгрыша углового защитник Киран Кларк головой забил свой первый гол в нынешнем сезоне АПЛ.

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На 77-й минуте защитник «Лидса» Стюарт Даллас во второй раз в матче вывел хозяев вперёд.

Видео гола Далласа

Ещё через восемь минут «павлины» увеличили преимущество — защитник Эгзиян Алиоски забил дебютный гол в АПЛ.

Видео шестого гола в матче

Окончательный счёт был установлен на 88-й минуте — вингер «Лидс Юнайтед» Джек Харрисон поразил дальнюю «девятку».

Видео шикарного гола Харрисона

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
16 декабря 2020, среда. 21:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Хендрик – 26'   1:1 Бэмфорд – 35'   2:1 Родриго – 61'   2:2 Кларк – 65'   3:2 Даллас – 77'   4:2 Алиоски – 85'   5:2 Харрисон – 88'
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