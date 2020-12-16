«Лидс» разгромил «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.
Гости открыли счёт на 26-й минуте — нападающий Каллум Уилсон головой скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Джеффри Хендрик беспрепятственно расстрелял ворота «Лидса».
Ещё до перерыва хозяева сумели отыграться. На 35-й минуте нападающий «павлинов» Патрик Бэмфорд успел первым к мячу, отскочившему от перекладины, и из вратарской беспрепятственно поразил ворота «Ньюкасла».
Видео очередного гола Бэмфорда в АПЛ-2020/2021
На 61-й минуте хозяева усилиями испанского нападающего Родриго Морено вышли вперёд.
Через четыре минуты гости восстановили равновесие — после розыгрыша углового защитник Киран Кларк головой забил свой первый гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Видео всех голов в матчах АПЛ смотрите на «Чемпионате»
На 77-й минуте защитник «Лидса» Стюарт Даллас во второй раз в матче вывел хозяев вперёд.
Ещё через восемь минут «павлины» увеличили преимущество — защитник Эгзиян Алиоски забил дебютный гол в АПЛ.
Окончательный счёт был установлен на 88-й минуте — вингер «Лидс Юнайтед» Джек Харрисон поразил дальнюю «девятку».
Видео шикарного гола Харрисона
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07