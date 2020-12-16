19-летний дебютант — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Тоттенхэмом»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джонс, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.
Запасные: Келлехер, Филлипс, Неко Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Минамино, Ориги.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Ло Чельсо, Хёйбьерг, Бергвейн, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Регилон, Родон, Уинкс, Алли, Н'Домбеле, Моура.
Для 19-летнего защитника «Ливерпуля» Риса Уильямса матч со «шпорами» станет дебютом в АПЛ.
«Ливерпуль» набрал в 12 матчах 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэму» (25), находящемуся на первом месте, лишь по дополнительным показателям.
Проморолик к матчу лидеров АПЛ
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