Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).



«Заслуженное поражение. Начали хорошо, но быстро пропустили. Всегда трудно на таком стадионе и в таких матчах пропускать гол в первые 10 минут. Первый тайм провели хорошо, второй — нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать. Эта игра сложилась для нас таким образом», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.