«Мы довольны, что он работает с нами». Малком посвятил победу над «Спартаком» Семаку

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором его команда обыграла московский «Спартак» — 3:1. Бразилец был признан игроком матча.
«Мы знали, что эта игра очень важна для нас. У «Зенита» была хорошая серия. Было сложно выбрать лучшего игрока, потому что мы все бегали, пахали на команду. Рад, что выбрали меня. А в первую очередь рад, что команда набрала три очка. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, а потом вернуться полными сил. Посвящаю победу нашему тренеру, всей команде, болельщикам. Мы довольны, что с нами работает Семак.
Почему такая разница в результатах в Лиге чемпионов и чемпионате России? Мы всегда выходим на матчи с целью победить, и неважно, какой это турнир. Но нужно понимать, что есть сильные соперники, которые тоже ставят свои цели. Мы стараемся показывать наш максимум. Хорошо, что сегодня победили», — сказал Малком в эфире Матч ТВ.
- 16 декабря 2020
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