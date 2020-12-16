Тедеско: поле в матче с «Зенитом» было не в самом хорошем состоянии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«Не могу назвать матчи, в которых мы играли плохо. Но сегодня — один из них. Мы играли против сильной команды. У «Зенита» все игроки были в строю. «Спартак» провёл не самый лучший матч. Хотя домашняя игра с «Ростовом» была хуже, чем сегодняшняя.
Я говорил о нашей силе, а не о каких-то движениях. Мы были свежими. В таких матчах, когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без определённых потерь. Сегодня поле было не в самом хорошем состоянии. Я просил менеджера о высоком нападающем, и мне «Спартак» приобрёл Александра Соболева. К сожалению, его сегодня не было», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 16 декабря 2020
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