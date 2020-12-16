Тедеско высказался об игре Максименко в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«У меня нет никаких проблем с Максименко. У «Зенита» было много моментов, и Саша их нейтрализовал. Очень трудно ему сегодня было справляться: удары шли по центру, и Саше тяжело было на них реагировать, так как удары наносились в штрафной площади. Максименко закрывали игроки нашей команды. В таких моментах вратарю тяжело понять, куда летит мяч и как реагировать в том или ином эпизоде.
Что касается Кутепова, то у нас есть Степан Оганесян, но нам необходим высокий нападающий. Мне часто задают вопросы о Кутепове в нападении», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.
- 16 декабря 2020
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