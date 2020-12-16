Павлюченко: если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? Нет слов

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение столичного клуба в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 1:3 подопечные Доменико Тедеско уступили «Зениту».



«Не могу вспомнить, сколько ударов по воротам «Зенита» нанёс «Спартак». Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли. К тому же некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде — и нет футболистов в атаку?? Первый раз в жизни такое встречаю. У меня просто нет слов.



Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными: это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство! «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой», — заявил Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.