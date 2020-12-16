Ракицкий: посмотрите, как играл «Спартак». «Зенит» забил все четыре гола!

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1). Напомним, украинский игрок забил гол в этой встрече.
«Обыграть «Спартак», ещё и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было. Пропущенный гол не выбил из колеи. Посмотрите, как «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру, и всё было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И всё.
Когда вышли из автобуса перед матчем, мне сказали: «Ты забьёшь!». И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».
- 16 декабря 2020
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