«Я его понимаю». Семак — о нежелании Тедеско продлевать контракт со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать действующий контракт и покинуть клуб по итогам текущего сезона.
«Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра — новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, то отъезд домой — это его решение. Я его понимаю. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи, независимо от того, где он будет работать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
О решении покинуть «Спартак» по итогам сезона Тедеско сообщил сразу же после поражения от «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ (1:3).
В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом
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