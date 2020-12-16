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Павлюченко: после слов Тедеско с ним надо прощаться уже завтра

Павлюченко: после слов Тедеско с ним надо прощаться уже завтра
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не продлевать контракт в конце сезона.

«Если тренер говорит, что хочет уехать домой, в Германию, то надо с ним сейчас прощаться. Это как если бы футболист говорил: я не хочу за вас играть, через полгода мой контракт закончится, а его бы в состав ставили. Тедеско будет уже не с командой, так переживать уже не будет. После таких слов надо прощаться с ним уже завтра — футболистам будет проще с новым тренером, можно найти нового тренера перед паузой. А какой смысл ждать?

На месте Федуна отпустил бы его сейчас. А Тедеско молодец, сказал всё честно. В начале чемпионата я вздохнул — были эмоции, игра. Думал, если так продолжат весь чемпионат — побьются за чемпионство. Но сегодня была катастрофа», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
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