Антуан Гризманн показал новую причёску

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн предстал с новой причёской. Французский форвард отрастил волосы и заплёл косы.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

В эти минуты «Барселона» проводит матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 17-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал Сосьедад» набрал в 13 встречах 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Барселона» (17) — на 8-м месте. В тройку лидеров входят мадридские клубы «Атлетико» и «Реал» (оба — по 26). В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» дома сыграет с «Валенсией». Встреча пройдёт 19 декабря.