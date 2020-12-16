Антуан Гризманн показал новую причёску
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн предстал с новой причёской. Французский форвард отрастил волосы и заплёл косы.
Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
В эти минуты «Барселона» проводит матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 17-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Реал Сосьедад» набрал в 13 встречах 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Барселона» (17) — на 8-м месте. В тройку лидеров входят мадридские клубы «Атлетико» и «Реал» (оба — по 26). В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» дома сыграет с «Валенсией». Встреча пройдёт 19 декабря.
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