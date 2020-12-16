Бьельса — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы были на высоте в нападении

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (5:2).
«Я счастлив, потому что это была хорошая игра. Особенно мы были на высоте в нападении, потому что постоянно создавали опасные моменты у чужих ворот. В первом тайме мы действовали не очень эффективно, но во второй половине сыграли замечательно.
Игра в атаке во многом зависит от индивидуального мастерства игроков.
«Лидс Юнайтед» постоянно пытается улучшить своё положение в турнирной таблице. Мы каждую игру будем стремится подняться выше», — цитирует аргентинского специалиста BBC.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.
- 17 декабря 2020
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
-
00:12
-
00:09
- 16 декабря 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40