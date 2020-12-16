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Бьельса — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы были на высоте в нападении

Бьельса — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы были на высоте в нападении
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (5:2).

«Я счастлив, потому что это была хорошая игра. Особенно мы были на высоте в нападении, потому что постоянно создавали опасные моменты у чужих ворот. В первом тайме мы действовали не очень эффективно, но во второй половине сыграли замечательно.

Игра в атаке во многом зависит от индивидуального мастерства игроков.

«Лидс Юнайтед» постоянно пытается улучшить своё положение в турнирной таблице. Мы каждую игру будем стремится подняться выше», — цитирует аргентинского специалиста BBC.

Видео победного гола в матче

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.

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