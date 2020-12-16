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«Ливерпуль», благодаря рикошету после удара Салаха, выходит вперёд в матче с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль», благодаря рикошету после удара Салаха, выходит вперёд в матче с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 30-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 26-й минуте матча — нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах пробил по воротам, мяч попал в ногу защитнику «шпор» Эрику Дайеру и опустился прямо под перекладину ворот гостей.

Видео первого гола в матче

Это одиннадцатый гол 28-летнего египтянина в нынешнем сезоне АПЛ. По этому показателю Салах догнал форварда «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. Теперь они оба являются лучшими бомбардирами английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» набрал в 12 матчах 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэму» (25), находящемуся на первом месте, лишь по дополнительным показателям.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

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